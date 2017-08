March Town Utd FC record second draw in row

Thurlow Nunn League First Division

Casey Logan was on target as 11th-spot March Town United recorded their second home draw in a row, 1-1 with Debenham LC on Saturday.

Attendance: 46.

Wisbech St Mary are in fifth position after their 3-0 loss at Leiston. Att: 40.

Next Saturday March go to Diss Town and Saints host Cornard United. On Tuesday March entertain King’s Lynn Town Res.

Saturday

ChromaSport Peterborough League

Premier: Netherton U 3 Sutton Bridge U 1; Whittlesey Ath 1 Leverington Sports 1 (Warren Withers).

Division One: Long Sutton 4 (Jonathan Allen, Matthew Oliver, James Ward, Martin Ward) Kings Cliffe 2; Wittering 1 Tydd St Mary 3.

Division Two: Rippingale & Folk’m 2 Wisbech St M Saints 4 (Matthew Cawthorn, Adam Key, Aaron McKenna 2).

Div Three: Premiair 8 Leverington Res 0.

More football on pages 85 & 87.

Division Four: FC P’boro Res 0 Long Sutton Res 3 (Thomas Grantham, Shane Millar 2) Tydd St Mary Res 3 P’boro NECI 4.

Kershaw Premier: Cambridge Univ Press 2 Chatteris Town 0.

Fixtures tonight (Wednesday 23)

Kershaw Senior B: Wisbech St M Res v Huntingdon U, 7.45pm.

Saturday

Kershaw Premier: Gamlingay U v Chatteris Town.

Senior B: March Town United Res v Godmanchester Rvs Res, Newmarket T Res v Wisbech St M Res.

Peterborough League

Premier: Stamford Li v Leverington Sp, Sutton Bridge U v Peterborough Sp Res.

Division One: Tydd St Mary v Pboro’ Polonia.

Division Two: Wisbech St Mary Saints v FC Peterborough.

Division Three: Whaplode Drove v Leverington Res.

Division Four: Orton Rgs V Tydd SM Res, Parkside v Long Sutton Res.

Wednesday, August 30

Kershaw Senior B: Wisbech St Mary Res v Bluntisham Rgs.