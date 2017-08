Wisbech and March bowlers head to nationals

Have your say

North Cambs BA County outdoor champions will compete in the National EBF finals at Skegness between August 21 and 26 with national EBF president Paul Bennett, North Cambs, in attendance.

Times, Tuesday, August 22, 9.15am: Men’s Senior Pairs − A McEwan, M Joyce (CMB), Ladies 2 Wood Triples − M Hunt, J Warren, D Wright (Gorefield), Men’s 2 Wood Triples − J Ivatt, R Harris, I Lawson (Gedney Hill). 10.45am: Ladies Senior Singles − S Chandler (March Town). 11.15am: Men’s 4 wood Singles − I Lawson (Gedney Hill).

1.45pm: Men’s Sec − M Oliver (Gorefield), Men’s Pairs − A Harley, M Jackman (March Town), Ladies Pairs − J Hailes, S Tolliday (CMB). 2.15pm: Men’s 3 Wood Triples − J Ivatt, T Tomizzi, I Lawson (Gedney Hill), Ladies 3 Wood Triples –J Clifton, S Chandler, J Jolly (March Town). 3.15pm: Men’s 2 Wood Singles − P Bennett (CMB), Ladies 4 Wood Singles − S Tolliday CMB). 4.45pm: Ladies 2 wood singles − J Clifton (March Town), Ladies Sec − M Hunt (Gorefield).

Wednesday, August 23, 10.45am: Men’s Senior Singles − P Bennett (CMB). 11.45am: Mixed Triples − A Savage, E Clarke, S Peach (King William). 3.15pm: Senior Mixed Pairs − M Hunt, (Gorefield) C Wright (St Lawrence). Thursday, August 24, 11.45am: Ladies Senior Pairs − J Warren, M Hunt (Gorefield). 12.15pm: Ladies C of C − L Humphreys (CMB), Men’s C of C − T Reed (Murrow). 1.45pm: Under 25 Singles − Joseph Gowler (Emneth). 3.15pm Mixed Pairs − S Price, C Waling (Emneth).

Friday, August 25, 10.45am: U25 Pairs − Jake Gowler & Joseph Gowler.

Full details of all North Cambs activities can be found at www.northcambsebf.co.uk

Results daily for National finals can be found at http://www.fedbowls.co.uk